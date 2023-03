Leroy Sané es duda por lesión para la vuelta contra PSG

FC Bayern München afronta uno de los encuentros decisivos de la temporada con el riesgo de no poder contar con una de sus estrellas. Leroy Sané es duda para la vuelta de octavos de final de Champions League contra PSG por una lesión durante un entrenamiento.

Lesión inesperada de Leroy Sané

Las alarmas han saltado en Múnich durante este miércoles por la baja de Leroy Sané. El extremo de Los Bávaros ha sufrido una lesión capsular en el tobillo y no ha podido completar la sesión de entrenamiento con sus compañeros. Según BILD, pese a que inicialmente no parecía nada grave, la presencia del jugador el próximo miércoles en el Allianz Arena está muy en duda. De hecho, el mismo medio afirma que no estaría disponible para jugar este fin de semana en Bundesliga en la visita de FC Bayern a VfB Stuttgart.

Los últimos encuentros de Sané no habían sido brillantes pero es del grupo de los indiscutibles para Julian Nagelsmann, por lo que es uno de los imprevistos que el técnico bávaro menos hubiera deseado.

Vive toda la actualidad del fútbol alemán en español y en formato podcast en el canal de Spotify de Mi Bundesliga.

Se suma a la baja ya confirmada de Pavard por sanción

Si Sané no se recupera a tiempo para la vuelta de los octavos de final, ya son dos las principales bajas que el FC Bayern tendrá que suplir en un partido que puede ser definitorio de una temporada. La otra es la de Benjamin Pavard, que salió expulsado por doble amarilla en la ida en el Parque de los Príncipes pese a realizar un buen partido en la línea de tres centrales. La del francés puede ser la baja más sensible, ya que forzará al técnico del conjunto muniqués a retornar a la línea de 4 en defensa. Y en citas tan especiales, el mínimo detalle es crucial.