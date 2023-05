Liverpool avanza por Manu Koné de Mönchengladbach

En las últimas horas, SportBild informó que Liverpool está a punto de avanzar en negociaciones por Manu Koné de Mönchengladbach.

Los ingleses tendrá una mayor mirada en la Bundesliga

Como ya es conocido por todo mundo, hace unos días, Liverpool anunció que Jörg Schmadtke asumiría el cargo de director deportivo del club en este verano. La idea es que empiece no solo las planificaciones de la próxima temporada, sino que sea parte de la reconstrucción definitiva del equipo.

Ante esto, se ha filtrado en los medios que Los Reds tendrán una especial atención al fútbol alemán. Recordemos que viene de ser el director deportivo de Wolfsburg y su experiencia es innegable. Además, en Inglaterra saben que el fútbol alemán es una maquina de sacar nuevos talentos.

Koné de Mönchengladbach, un anhelo de Schmadtke en Liverpool

En sintonía de lo que venimos desarrollando, se dio a conocer que Manu Koné, centrocampista de Borussia Mönchengladbach, sería el primer nombre a incorporar. Parece ser que Schmadtke es muy fanático del jugador desde que llegó a Alemania. Ahora bien, la cifra que esperan Los Potros está entre los 40 y los 50 millones de euros para poder reinvertir en un reemplazante.

Además de ello, no tienen ningún apuro en vender a ninguno de sus jugadores y menos al francés. Tengamos en cuenta que su contrato se extiende hasta 2025, por lo que no estarían obligados a venderlo por miedo de perderlo libre en el próximo mercado. Ante esto, se viene una ronda de negociaciones que no será nada fácil para los ingleses.