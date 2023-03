Liverpool pierde terreno en la carrera por Jude Bellingham

Las opciones de que Jude Bellingham acabe en Liverpool en verano son cada vez menos probables. Según The Athletic, el conjunto dirigido por Jürgen Klopp no puede permitirse el alto precio que fijaría Borussia Dortmund para su venta.

Real Madrid y Manchester City pueden pujar mucho más alto que Liverpool

El fichaje de Jude Bellingham es algo con lo que muchos clubes europeos fantasean de cara al próximo mercado de traspasos pero, conforme la fecha se acerca, ya van notando que será una operación económica más complicada de lo que pensaban. Liverpool es uno de los clubes más interesados por la estrella inglesa de Borussia Dortmund durante meses. Y ahora se ha quedado un paso por detrás.

David Ornstein, periodista de The Athletic, afirma que Real Madrid y Manchester City son los clubes mejor posicionados actualmente para intentar su fichaje. La no existencia de cláusula de rescisión y el contrato que Bellingham tiene en Dortmund hasta 2025 hace que Las Abejas no tengan la obligación de vender y reducir su precio. El Liverpool, en ese contexto, no quiere tomar riesgos financieros.

Dortmund busca renovar y blindar aún más a Bellingham

Si bien Borussia Dortmund tiene la posibilidad de retener a Bellingham en el club, se espera una reunión en las próximas semanas para que el jugador decida su futuro. El BVB aún mantiene la esperanza de que renueve y se quede en el club y le ofrecerían una subida en su salario que le convertiría en uno de los jugadores mejor pagados de la plantilla. Sin embargo, si Bellingham comunica que quiere un cambio de aires al final de esta temporada, el club hará lo posible por darle esa salida siempre y cuando entre en sus pretensiones económicas. Y esas pretensiones están al alcance de muy pocos en el mundo.