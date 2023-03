Kimmich: «No jugamos amistosos y tenemos que ganar todo»

La Selección Alemana afronta su primer parón de selecciones tras su decepcionante eliminación en el Mundial de Qatar, con encuentros ante Perú y Bélgica. Ninguno de ellos es oficial pero para Joshua Kimmich, uno de los pesos pesados del combinado, no se pueden tomar como amistosos.

Kimmich quiere ganar pero echa de menos caras conocidas en la Selección

La Eurocopa de 2024 es una fecha clave para Alemania. Además de venir de tres fracasos consecutivos en competiciones de selecciones, es el país anfitrión. Y es por ello que, aprovechando esa condición, la Selección Alemana decidió no participar en las rondas clasificatorias de UEFA y organizar la preparación para el torneo por su cuenta y con amistosos.

Para Joshua Kimmich esto no cambia para nada la ambición del plantel. En una entrevista para TZ München, el mediocampista afirma que se tomarán estos partidos como si fueran oficiales y que no ve otro objetivo que no sea ganarlos todos.

«Para mí, estos no son juegos clásicos para probarnos o amistosos. Para mí, cada partido sirve como preparación y tenemos que ganar cada uno de ellos.»

Aunque Kimmich se mostró contrariado por la no convocatoria de jugadores más habituales en este parón como Reus, Müller, Süle, Rüdiger, Gündogan o Sané, reconoce que Flick mantuvo charlas con muchos de ellos y que «no está sorprendido de que haya nuevos jugadores en la lista». Los meses que afronta la Selección Alemana son clave para decidir la hoja de ruta que el equipo seguirá cuando llegue el momento de la verdad.

«Hablé con Hansi dos o tres veces. Él habló con muchos jugadores y recogió ideas. Esta fase es muy importante para trabajar de nuevo en ciertos conceptos, pero también para establecer objetivos para los próximos meses.»

Alemania jugará el sábado 25 de marzo contra Perú en el MEWA Arena de Mainz y el martes 28 de marzo contra Bélgica en el RheinEnergieStadion de Colonia. Conforme vayan acercándose las siguientes fechas FIFA en el calendario se conocerán los siguientes rivales del combinado germano de cara a su preparación para la Eurocopa.