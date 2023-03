Hans-Dieter Flick dio a conocer quiénes son los convocados de la Selección de Alemania con cinco caras nuevas para los próximos encuentros que tendrá la Mannschaft en la fecha FIFA de este mes de marzo. Hay varios ausentes de renombre.

Por la lesión de Manuel Neuer, entra en consideración Bernd Leno, quien actualmente defiende la camiseta del Fulham inglés. El portero, de 31 años, tuvo su última convocatoria con Alemania en noviembre de 2021, en un partido ante Armenia por eliminatorias para el mundial 2022, donde fue suplente.

Completan la convocatoria: Kevin Trapp (Eintracht Frankfurt) y Marc-André Ter Stegen (Barcelona)

También hay sorpresas en los defensores, porque se quedaron afuera (con respecto a la última convocatoria) Lukas Klostermann, Antonio Rüdiger y Niklas Süle.

Hansi Flick optó por convocar a Marius Wolf (Borussia Dortmund) y el lateral derecho Josha Vagnoman (Stuttgart), este último convocado a sus 22 años por primera vez con la mayor.

Completan la convocatoria: Armel Bella-Kotchap, Matthias Ginter, Christian Günter, Thilo Kehrer, David Raum y Nico Schlotterbeck

En esta línea hay demasiadas ausencias de peso para Alemania y varios que tendrán us oportunidad: no estará Ilkay Gündogan, Julian Brandt, Karim Adeyemi y la más llamativa, Thomas Müller.

Jonas Hofmann, Youssoufa Moukoko y Leroy Sané, tampoco fueron convocados. Flick explicó que algunas ausencias se deben a que quiere ver caras nuevas, sobre todo, jóvenes.

Por otro lado, aparecen Mërgim Berisha, Emre Can, Felix Nmecha, Kevin Schade, Timo Werner y Florian Witz como las sorpresas de la convocatoria, estos dos últimos no habían podido estar antes por sus respectivas lesiones.

Completan la convocatoria: Niclas Füllkrug, Serge Gnabry, Leon Goretzka, Mario Götze, Kai Havertz, Joshua Kimmich, Jamal Musiala,

Men's head coach Hansi Flick has announced his squad for the upcoming international games 🇩🇪 pic.twitter.com/6FuoUXiOac

— Germany (@DFB_Team_EN) March 17, 2023