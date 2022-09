Loris Karius vuelve a la Premier League

En las últimas horas el conocido arquero alemán, Loris Karius, ha cerrado su nuevo paso en su carrera y, efectivamente, vuelve a la Premier League

En la vida hay muchas formas de hacerse famoso. Muchas traen consigo un reconocimiento al talento. Y otras, el reconocimiento de errores que marcaron un antes y un después. Y al pobre Loris Karius le ha tocado enfrentar este último de los caminos. Aquellos errores en esa final de Champions League de 2018 entre Liverpool y Real Madrid puso a su nombre en el escalón de la fama mundial.

Lo paradójico para él es que, en sus inicios en FSV Mainz 05 su rendimiento era notable. Incluso, es por ello que un club de la talla del que dirige Jürgen Klopp se fijo de él y finalmente lo incorporó. Ahora bien, luego de esos errores, su carrera tuvo que pagar el precio del ostracismo mismo.

Como bien se sabe, su primera salida fue hacía Turquía para vestir los colores del Besiktas. Luego de una temporada allí, retornó a Liverpool para volver a salir hacía Union Berlin a préstamo por una temporada. Lejos de lo que esperaba, atajó muy pocos partidos y ya para cuando tenía que retornar a Anfield, su contrato vencía y hasta hoy estaba como jugador libre.

Tras estar yendo y viniendo de aquí para allá, en las últimas horas, se confirmó que el portero alemán llegó a un acuerdo con Las Urracas. La idea de la directiva es que ocupe el rol de arquero suplente detrás de Nick Pope. Tengamos en cuenta que ese lugar era ocupado por Karl Darlow, pero en las últimas horas sufrió una grave lesión que lo tendrá mucho tiempo fuera del campo de juego.

“He hecho mucho por mí mismo físicamente. He trabajado mucho en mi personalidad y me he fortalecido mentalmente, estoy emocionado por lo que viene. Ahora el enfoque está en el reinicio”