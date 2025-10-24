Los 3 partidos destacados de la octava jornada de Bundesliga

Después de la acción en la UEFA Champions League, la Bundesliga se pone en marcha nuevamente con su octava jornada.

Bayern va por el récord de mayor victorias en un inicio de temporada europea ante Gladbach

Bayern Múnich, líder de la Bundesliga con un pleno de victorias en el inicio de la temporada 2025/26, visitará el Borussia-Park para enfrentarse al Borussia Mönchengladbach.El equipo bávaro, con una racha perfecta, buscará continuar su dominio en la liga y mantener la distancia con sus perseguidores.

El Mönchengladbach, en cambio, llega en una situación complicada, siendo uno de los pocos equipos que aún no conoce el triunfo en lo que va del torneo. A pesar de la disparidad de presentes, el historial reciente entre ambos en el Borussia-Park ha sido a veces sorpresivamente equilibrado. Se espera un duelo donde el Mönchengladbach buscará dar la sorpresa ante el gigante de Múnich.

Dortmund no le quiere perder pisada a Bayern en la octava jornada de Bundesliga

Borussia Dortmund (4º con 14 puntos) recibe al FC Colonia (6º con 11 puntos) en el Signal Iduna Park en un emocionante duelo por la parte alta de la tabla. El Dortmund, que busca afianzarse en los puestos de Champions, intentará hacer valer su impresionante racha en casa, donde históricamente ha dominado este enfrentamiento.

Su ofensiva ha sido muy productiva, destacando la creatividad de jugadores como Julian Brandt. Por su parte, el Colonia llega en una posición cómoda, pero con la necesidad de puntuar para seguir en la zona de clasificación europea. Se espera un choque con alta intensidad y una batalla táctica entre el poder ofensivo local y la resistencia defensiva visitante.

Vive lo mejor del fútbol alemán en español en el Instagram de Mi Bundesliga.

Eintracht Frankfurt quiere levantarse ante St. Pauli

El Eintracht Frankfurt recibirá al recién ascendido FC St. Pauli en el Deutsche Bank Park en un duelo donde ambos buscan consolidar su posición. El Frankfurt, en la medianía de la tabla (séptimo), ha mostrado un rendimiento inconsistente, pero su fuerza como local es conocida. Buscará los tres puntos para reengancharse a los puestos europeos.

Por su parte, el St. Pauli (decimocuarto) ha tenido un arranque difícil pero luchador, y necesita sumar para alejarse de la zona de descenso. Los de Hamburgo han mostrado debilidades defensivas fuera de casa. Se espera un partido abierto, con el Frankfurt como favorito, pero con el St. Pauli dispuesto a sorprender.