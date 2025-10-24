Said El Mala, la gran joya de FC Köln

El extremo germano-libanés, enérgico y hábil pese a medir 1’90, es uno de los mejores jugadores de este sorprendente Colonia que está en puestos europeos pese a ser un recién ascendido. Su destreza con ambas piernas lo ha convertido en una amenaza constante desde esa banda izquierda y ya levanta pasiones entre los grandes clubes del país.

Un talento criado en el noroeste de Alemania

El Mala, nacido en 2006 en Krefeld, una ciudad a media hora de Mönchengladbach, tiene ascendencia libanesa por parte de su padre, pero ha decidido decantarse por las categorías inferiores de su país natal y ya ha jugado con las sub-18, con la sub-19 y con la sub-21 de Alemania. Canterano de Die Fohlen, se trasladó a las categorías inferiores del Meerbusch y recaló finalmente en el Viktoria Köln, desde donde lo fichó el principal club de la ciudad en 2024, dejándolo cedido una temporada, hasta este verano, cuando ya formó parte de la primera plantilla del equipo de Kwasniok. Además, se rubricó la apuesta por el futbolista con una renovación de contrato hasta 2030, por lo que en la ciudad del Museo del Chocolate no tienen prisa por traspasarlo a ningún sitio.

Su buena temporada pasada en la 3. Liga, con 13 goles y 5 asistencias, lo certificó como uno de los principales talentos de la tercera liga nacional y el Colonia no se equivocó al quedárselo y apostar por él, pues su futuro es muy interesante y va a generarle un gran beneficio: lo ficharon por 350.000 euros y actualmente su valor de mercado es de 14.000.000 €.

Temporada consagratoria

El Mala no entiende de adaptaciones y juega como si no importara el rival o su dimensión. En 7 partidos de Bundesliga ya suma 3 goles y 1 asistencia, por lo que el buen momento del conjunto del Rin no se entiende sin el buen hacer del ’13’. Más allá de sus cifras, muy aceptables para su edad y experiencia en la élite, su fútbol y estilo de juego es de esos que hacen merecer la pena el pagar una entrada por ir al partido.

La ciudad de la Kölscher ya sabe que en el RheinEnergieStadion hay un talento que va a costar muchísimo dinero, pero ni tienen prisa por venderlo ni lo harán a cualquier precio: sus actuaciones valen su peso en oro y es muy probable que sea la venta más cara de la historia del club si sigue a este nivel. Desde la entidad ya comunicaron que, de continuar en esta constante, «tendrían que venderlo a un precio altísimo, pero no hay necesidad de hacerlo en invierno ni el próximo verano».

El Mundial en el horizonte

Alemania tiene graves problemas en las bandas desde la caída en picado de futbolistas como Sané (ya ni acude convocado) o Gnabry (se está reinventando en un mediapunta, posición sobrepoblada en la plantilla) pese a que hayan surgido talentos interesantes como Leweling, Karl o Gruda. Adeyemi, que está jugando bien, se afianza en un once junto a Wirtz para cubrir esas posiciones, pero el jugador del Liverpool no es un extremo con desborde y tiende más a mediapuntear.

Por tanto, la irrupción de El Mala puede ser un soplo de aire fresco para Nagelsmann de cara a la próxima competición internacional de selecciones. Sin duda, a este nivel merece ir y tener su hueco con los mayores.