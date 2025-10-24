Lennart Karl, el nuevo príncipe de Múnich

Aún menor de edad, el joven canterano heredó el «42» de Jamal Musiala y está cuajando grandísimas actuaciones con ese número. Kompany está confiando en él desde inicios de la temporada, cuando se lo llevó al Mundial de Clubes, y el chico no está decepcionando. Lennant Karl es una de las próximas estrellas emergentes en Alemania y no se puede descartar su presencia en el próximo Mundial si sigue echando la puerta abajo a base de talento y buenas actuaciones.

Un viaje de ida y vuelta

Karl, nacido en Frammersbach (Baviera) en febrero de 2008, dio sus primeros pasos como futbolista en los juveniles del Eintracht Frankfurt y del Aschaff, ya que su ciudad natal está cerca de la frontera con la región de Hessen y se marchó primeramente al centro neurálgico de la economía europea para seguir progresando como jugador. Fue en 2022 cuando el joven hizo el camino de vuelta y regresó a Baviera para afiliarse a las categorías inferiores del Bayern, donde ha continuado escalando hasta debutar con el primer equipo ante el Auckland City en el Mundial de Clubes del pasado verano.

Lennart Karl, de récord

Lennart Karl hizo historia ayer con su gol al Club Brujas en el minuto 4. El alemán recibió en campo rival, condujo, recortó y la metió por la escuadra. Ese gol hizo que fuese el goleador más joven de la historia del Bayern en competición europea. Su zurda es un cañón y su talento está al alcance de pocos jugadores de su generación. Con contrato hasta 2028 tras renovar el pasado agosto, el bávaro ya es el nuevo príncipe del Olympiastadion München.