Dortmund acelera para renovar a Adeyemi

En las últimas semanas, el Borussia Dortmund ha dado pasos firmes para asegurar la continuidad de una de sus jóvenes estrellas: Karim Adeyemi. Según trascendió, el reconocido agente Jorge Mendes viajó a Dortmund para mantener una reunión con Sebastian Kehl, director deportivo del club alemán. La relación entre ambas partes es excelente, lo que genera un clima de optimismo respecto a la renovación del contrato de Adeyemi.

El delantero alemán, que llegó al BVB procedente del RB Salzburg, ha demostrado ser una pieza clave en el esquema ofensivo del equipo. Su velocidad, desequilibrio y capacidad para marcar diferencias en el uno contra uno lo han convertido en uno de los futbolistas más prometedores de la Bundesliga. Por eso, en el entorno del Dortmund consideran prioritaria su continuidad y ya se trabaja en una extensión contractual que podría cerrarse en los próximos meses.

Vive lo mejor del fútbol alemán en español en el Instagram de Mi Bundesliga.

Adeyemi, comprometido con el proyecto del Dortmund

Desde su llegada al club, Karim Adeyemi ha dejado en claro su compromiso con el proyecto del Borussia Dortmund. A pesar del interés de varios clubes europeos, el jugador no tiene intención de marcharse. Fuentes cercanas aseguran que el atacante se siente cómodo en Alemania y agradecido con el club por la confianza depositada en él.

El propio Adeyemi ha expresado en distintas ocasiones su deseo de seguir creciendo como futbolista dentro del Dortmund, donde considera que tiene el ambiente ideal para continuar su desarrollo. La dirigencia, por su parte, ve en él a un jugador estratégico para el futuro inmediato del equipo y un símbolo de la nueva generación de talentos del fútbol alemán.

Con la intervención de Jorge Mendes y el visto bueno de Kehl, todo parece encaminado para que Adeyemi renueve su vínculo y continúe siendo una de las figuras más importantes del Borussia Dortmund. La extensión de su contrato representaría una excelente noticia tanto para el club como para sus aficionados, que confían en que el joven atacante seguirá brillando en el Signal Iduna Park.