Real Madrid quiere ceder a Endrick a la Bundesliga

El joven delantero brasileño Endrick atraviesa un momento complicado en el Real Madrid. Según informó Sky Alemania, el club blanco considera la posibilidad de ceder al futbolista en el próximo mercado de invierno. Con apenas 19 años, el ex Palmeiras no ha tenido oportunidades en lo que va de la temporada, pese a haber estado disponible tras superar una lesión muscular en el muslo.

Desde su llegada al club merengue, Endrick ha sido visto como una de las grandes promesas del fútbol mundial, pero su falta de minutos genera preocupación. Ha permanecido en el banquillo en siete ocasiones, sin sumar minutos oficiales, lo que alimenta la posibilidad de una salida temporal en busca de continuidad. El Real Madrid, consciente de su necesidad de rodaje, prefiere que el jugador se marche cedido a un equipo de la Bundesliga. Donde pueda desarrollar su potencial en un entorno competitivo y con minutos garantizados.

La Bundesliga, el destino ideal para Endrick según el Real Madrid

La liga alemana se ha convertido en un terreno fértil para los jóvenes talentos que buscan crecer antes de consolidarse en el Real Madrid. Casos como los de Achraf Hakimi y Dani Carvajal sirven de ejemplo: ambos brillaron en Alemania antes de regresar al Bernabéu con un nivel mucho más alto. Incluso jugadores como James Rodríguez dejaron huella durante su paso por el Bayern Múnich.

Sin embargo, no todos los préstamos a la Bundesliga fueron exitosos. Reinier y Luka Jovic no lograron aprovechar sus etapas en el fútbol alemán, lo que genera cierta cautela dentro del club. Aun así, la directiva considera que una cesión de Endrick podría ser beneficiosa tanto para el jugador como para el Madrid, permitiéndole adquirir experiencia y ritmo competitivo.

Equipos como el RB Leipzig han sido vinculados con el brasileño, aunque la alta competencia ofensiva en su plantilla podría complicar la operación. De concretarse, Endrick tendría una gran oportunidad para demostrar por qué fue considerado uno de los fichajes más prometedores del Real Madrid. Su futuro inmediato dependerá de las decisiones que se tomen en el próximo mercado invernal.