Los 3 partidos destacados de la séptima jornada de Bundesliga

Después del parón internacional, la Bundesliga está de regreso con su séptima jornada, donde Der Klassiker se lleva los focos.

RB Leipzig recibe a Hamburger SV

Sin ninguna duda, uno de los equipos de mejor rendimiento en este campeonato es el de Ole Werner. Desde su debut fallido ante Bayern, mantienen un invicto de cinco partidos y, además, vienen de quitarle un punto a Dortmund en su estadio. Por otra parte, Los Dinos están en una etapa de resurgimiento. Tres partidos sin vencer donde lograron dos victorias. Sin dudas, un duelo para empezar a diagramár para que estarán a final de temporada.

Der Klassiker eclipsa la séptima jornada de Bundesliga

El Clásico de los últimos 30 años tendrá una nueva edición este próximo sábado en Múnich. FC Bayern llega como el equipo de mejor rendimiento en toda Europa. Ha ganado todo sus partidos, no solo en la Bundesliga, sino también en Champions y esta temporada tiene la ambición de llevarse todo. Ahora bien, no hay que descartar al Dortmund que mantiene su invicto en esta temporada y está mucho más firme que la pasada. Los Negriamarillos están en la segunda posición y buscarán llevarse algo de Múnich tal y como lo adelantó Niko Kovac.

Frankfurt debe reponerse ante Freiburg

Sin ninguna duda, el parón internacional le ha venido más que bien a Las Águilas. El equipo de Toppmöller perdió tres de sus últimos cuatro encuentros, por lo que, un descanso le era necesario. Ahora bien, tienen la obligación de reponerse si no quieren que el tren se vaya tan lejos y enfrente un Freiburg que lleva cuatro partidos sin perder. Promesa de partidazo.