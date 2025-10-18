Las batallas que tendremos en el próximo Der Klassiker

El fútbol alemán se paraliza con una nueva edición de Der Klassiker, el histórico enfrentamiento entre Bayern Múnich y Borussia Dortmund. Este sábado se disputará la edición número 138 del clásico, correspondiente a la séptima jornada de la Bundesliga 2025/26. Ambos equipos llegan invictos, aunque el conjunto dirigido por Vincent Kompany lidera el torneo con cuatro puntos de ventaja sobre su eterno rival.

Este encuentro promete ser un espectáculo lleno de intensidad, calidad y duelos individuales de primer nivel. Con jugadores como Harry Kane, Serhou Guirassy, Michael Olise o Joshua Kimmich, el Allianz Arena será el escenario de una auténtica batalla táctica. Las miradas estarán puestas en cómo ambos equipos logran imponer su estilo de juego y en los enfrentamientos individuales que podrían definir el resultado del partido.

Las claves de Der Klassiker: Kane, Guirassy y Olise, protagonistas del duelo

Uno de los grandes atractivos de Der Klassiker será el enfrentamiento entre Harry Kane y Nico Schlotterbeck. El delantero inglés atraviesa un momento excepcional, con 21 goles en apenas 10 partidos, y se ha transformado en el líder ofensivo del Bayern. Enfrente estará Schlotterbeck, recién recuperado de una lesión de menisco, que intentará frenar al máximo goleador de Europa en esta temporada. Si logra hacerlo, las chances del Dortmund crecerán considerablemente.

En el otro extremo del campo, la atención se centra en el duelo entre Serhou Guirassy y Dayot Upamecano. El defensor francés ha sido clave en el gran arranque defensivo del Bayern, mientras que Guirassy representa una amenaza constante para las defensas rivales. Aunque no anota en Bundesliga desde septiembre, el atacante del Dortmund sigue siendo una pieza esencial en el esquema de Niko Kovač.

Por último, el choque entre Michael Olise y Daniel Svensson promete ser uno de los más electrizantes. El francés, elegido Jugador de la Temporada pasada, sigue en un nivel altísimo con tres goles y tres asistencias en seis encuentros. Svensson, por su parte, se ha consolidado como un pilar defensivo del Dortmund, destacando por su despliegue físico y sacrificio.

Todo está listo para que Der Klassiker vuelva a ofrecer un espectáculo a la altura de su historia. Bayern busca consolidar su liderazgo, mientras que Dortmund intentará dar el golpe y reabrir la lucha por la Bundesliga en una noche que promete emociones de principio a fin.