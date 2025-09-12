Los 3 partidos destacados de la tercera jornada de la Bundesliga

Después del parón de selecciones, la Bundesliga se pone nuevamente en marcha para disputar su jornada 3.

Bayer Leverkusen recibe a Eintracht Frankfurt

Sin ninguna duda, la acción empezará con todo este viernes con un partidazo entre dos equipos que se esperan que sean los grandes animadores de esta temporada. Ahora bien, el gran aliciente es que tendremos el debut de Kasper Hjulmand tras lo que fue el despido de Erik Ten Hag que solo duró dos partidos. Veremos si pueden contra unas Águilas que arrancaron a toda máquina.

Bayern recibe a Hamburger SV en un partidazo de la Bundesliga

En su vuelta a primera, el HSV buscará terminar con la hegemonía bávara en duelos entre sí. La última vez que Los Dinos ganaron un partido ante Bayern fue en 2005, donde paradogícamente fue el último partido de Vincent Kompany con la camiseta hanseática. Hoy el exdefensor buscará la victoria, pero desde el banquillo rojo.

Vive lo mejor del fútbol alemán en español en el Instagram de Mi Bundesliga.

FC Köln quiere seguir siendo la sorpresa ante Wolfsburg

Nadie duda de que la gran sorpresa de este inicio de temporada es el nivel de Las Cabras. Han ganado los dos primeros partidos y el equipo de Lukas Kwasniok es uno de los que mejor juega en esta campaña de Bundesliga. Mientras tanto, el aliciente en Wolfsburg es que podrían ya tener el debut de Christian Eriksen, el flamante refuerzo que llegó esta semana a Los Lobos.