Heidenheim 0:2 Dortmund: Guirassy lidera una cómoda victoria

Borussia Dortmund viajó a Heidenheim y se trajo una victoria que le permite subirse al primer lugar de la Bundesliga.

Un primer tiempo donde se definió el partido

Después de un largo parón de fecha FIFA, BVB volvía a la actividad frente a un Hiedenheim que es uno de los peores equipos de este amanecer de Bundesliga. Ahora bien, el equipo iba a empezar accidentado para el local que tuvo que aguantar la grave lesión de Paqarada y luego la expulsión de Zizivadze.

Ante esto, Borussia Dortmund se volcó de una al ataque y no tardó en ponerse en ventaja. Primero lo hizo gracias a Guirassy que no frena su racha goleadora y luego gracias a un jugadón de Adeyemi que concluyó de gran manera Beier. Dortmund sabía que debía ir a buscar el partido y lo hizo para asegurar el resultado.

Un segundo tiempo de compromiso entre Dortmund y Heidenheim

Ya en la segunda mitad, todo parecía definido y así fue el desarrollo. Con uno menos, a Heidenheim le costó horrores incomodar a la defensa negriamarilla. Y, por otra parte, Dortmund decidió no hacer demasiados esfuerzos. Si bien tuvo algunas chances que podría haber capitalizado, lo cierto es que siempre controló el partido. Con este resultado, BVB se sube al primer puesto de la tabla de posiciones a la espera de lo que haga Bayern ante Hamburger SV.