Las primeras sensaciones de Hjulmand como entrenador de Leverkusen

Tras un extenso período alejado de los banquillos en Alemania, Kasper Hjulmand volvió a dirigir en la Bundesliga con el Bayer Leverkusen. El entrenador danés debutó con éxito y rápidamente despertó la atención de la prensa. No obstante, lo más emotivo de la jornada fue su reflexión sobre el regreso al fútbol alemán después de tantos años.

Hjulmand fue consultado sobre su vuelta 3.864 días después de su última experiencia en el Mainz 05. Aquel ciclo concluyó el 13 de febrero de 2015 con una derrota frente al Borussia Dortmund. Paradójicamente, el escenario de su despedida en aquel momento fue también en Dortmund, lo que reforzó el simbolismo de su reencuentro.

Hjulmand y un balance positivo en su debut en Leverkusen

El técnico recordó además que su último partido como seleccionador de Dinamarca también se disputó en territorio alemán. La eliminación en octavos de final de la Eurocopa 2024 quedó marcada por el retraso debido a la lluvia. Esa coincidencia geográfica le dio aún mayor carga emocional a su retorno a los banquillos alemanes.

En su conferencia, Hjulmand destacó lo especial que resultó esta nueva etapa en su carrera. Reconoció que extrañaba el trabajo cotidiano de dirigir y la intensidad competitiva de la Bundesliga. También valoró la pasión del público alemán y cómo el fútbol es vivido como parte de la cultura local.

El entrenador expresó que se sintió muy cómodo desde el primer minuto en Leverkusen. Subrayó que la Bundesliga es una liga hecha para la gente y que eso le motiva profundamente. Para él, estar de regreso representa no solo un desafío profesional, sino también una oportunidad de reconectarse con una competición que siempre admiró.

De esta manera, Kasper Hjulmand comienza un nuevo capítulo con la ilusión de dejar huella en el Bayer Leverkusen.