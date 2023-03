Los jugadores que podrían salir de Bayern München

Bayern München ya tiene una lista de posibles jugadores que saldrán del equipo a mitad de año y se empieza a vislumbrar quiénes estarán en los planes del club para la temporada siguiente

Es parte de la rutina del Bayern München que los rumores y vínculos con futbolistas surjan casi constantemente, pero en esta oportunidad, debemos hablar de rumores de salida. El conjunto bávaro parece que ya tiene la «lista negra» de aquellos que tienen grandes posibilidades de irse en verano.

Sky Sports Alemania hace una nómina de futbolistas del último campeón alemán y los clasifica entre los que tienen un mayor y menos porcentaje de chances de salida. Los repasamos a continuación.

Bouna Sarr y Marcel Sabitzer son dos nombres que es casi un hecho que no seguirán vinculados a la entidad bávara. El primero, asediado por las lesiones, no ha podido jugar con regularidad y no lo ven como alguien imprescindible. En cuanto a Sabitzer, el ex Leipzig parece haber encontrado la comodidad en Manchestser United y se abrirían negociaciones para el traspaso permanente.

Daley Blind tiene contrato hasta junio de 2023 y no está entre los planes extender su estadía en Alemania. Serge Gnabry es otro que recibió críticas por su nivel y puede salir en verano. El último es João Cancelo: su préstamo fue la bomba del último mercado, pero su alto precio hace dudar a la directiva.

LOS QUE SIGUEN EN LOS PLANES DEL BAYERN

Por otro lado, tenemos a tres nombres que, al parecer, seguirán vinculados al equipo que dirige Julian Nagelsmann al menos por una temporada más.

En primer lugar, a pesar de los rumores, está Benjamin Pavard. El francés últimamente estuvo vinculado a varios clubes, pero se cree que seguirá en Bayern. Leroy Sané y Josip Stanisic son otros dos que, muy probablemente, continúen jugando con ‘Los Rojos’.