Los tres partidos a ver de la jornada 18 de Bundesliga

La Bundesliga sigue su transcurso y ahora llega una jornada 18 con tres partidos que se postulan como obligados a ver.

FC Bayern München – Eintracht Frankfurt

No cabe ninguna duda de que en el segundo turno del día sábado, es decir, el que suele tener los grandes platos fuertes, esta vez no nos va a defraudar. Por un lado, tenemos a un puntero de la Bundesliga con hambre de triunfos debido a que lleva dos empates consecutivos y aún no ha podido ganar.

Y por el otro lado, tenemos a un Eintracht Frankfurt que lleva cinco partidos sin perder y está a apenas 5 puntos de Los Bávaros. Todo el mundo espera un partido con mucha dinámica, como nos tienen acostumbrados, pero por sobre todo, se esperan muchos goles.

Vive lo mejor del fútbol alemán en español en el canal de Spotify de Mi Bundesliga.

Hertha BSC – Union Berlin, el Derby de Berlín entre los partidos más destacados a ver de la jornada 18 de Bundesliga

El hecho de que haya un derby en una jornada ya es suficiente aliciente para seguirla de cerca. Y en esta fecha 18, tendremos uno que está más caliente que nunca. Esto se debe a que Union Berlin está haciendo una temporada de ensueño por ocupar en el segundo puesto de la Bundesliga y, como si ello fuera poco, llevan tres victorias consecutivas ante Hertha.

Por esta razón, para la parte azul de la capital este encuentro es clave. No solo deben terminar la racha para no quedar relegados en su propia ciudad, sino que necesitan los puntos para escaparle a la zona roja. Hoy por hoy, están en puestos de descenso directo, pero si lograrán los tres puntos y Stuttgart y Bochum pierden sus encuentros, podrían terminar la jornada fuera de todo peligro.

Bayer Leverkusen – Borussia Dortmund

Si usted quiere ver ataques permanentes y, sobre todo, muchos goles, deberá sentarse adelante de su TV el próximo domingo en el último turno del día. Esto se debe a que en el BayArena tendremos un partidazo entre Aspirinas y Abejas. Los locales buscan su sexta victoria consecutiva, mientras que los visitantes van por su tercera para no perderle pisada a FC Bayern.

El gran aliciente para este partido es que, posiblemente, Marco Reus pueda ser convocado luego de un largo periodo fuera de las canchas por lesión. Por el lado de Leverkusen, todos los futbolistas están a disposición de Xabi Alonso, que sueña con seguir dando golpes sobre la mesa y, de a poco, acercarse a puestos europeos.