Los tres partidos destacados de la jornada 7 de Bundesliga

Como en cada previa del fin de semana, Mi Bundesliga te trae los partidos destacados de una nueva jornada de Bundesliga, en este caso, la 7.

VfL Wolfsburg – Borussia Mönchengladbach

VfL Wolfsburg viene de perder su invicto en la pasada jornada frente a TSG Hoffenheim debido a que han caído por 3:1. Si quieren seguir peleando la Bundesliga, no puede dejar escapar más puntos. FC Bayern München ya ha ganado y les ha sacado tres puntos de distancia a un equipo de van Bommel que comenzó bien la temporada, pero que de más fue a menos.

Por otra parte, Los Potros de Mönchengladbach han conseguido su segunda victoria en la Bundesliga frente a Borussia Dortmund y los ánimos están a tope. Con varios cambios en el once ideal, sobre todo en la medular, Adolf Hütter parece haber encontrado la formula para volver a Europa, el gran objetivo de esta temporada.

FC Bayern München – Eintracht Frankfurt, el partido que sobresale de los destacados de la jornada 7 de Bundesliga

Tras vencer por 5:0 a Dynamo Kyiv todo parece indicar que el conjunto bávaro se perfila a ser el principal candidato a ganar todos los títulos que juegue en esta temporada. Sin embargo, Nagelsmann sabe que no tiene un plantel muy largo, es por ello que es posible que para enfrentar a Las Águilas pruebe en darle minutos a los suplentes y darles descanso a los habituales titulares.

Escucha la última edición de No Solo Bayern con Daniel Cadena Jordan y Nahuel Miranda.

En la vereda de enfrente, Oliver Glasner consiguió su primera victoria en el banquillo de Frankfurt en el pasado jueves donde vencieron a Royal Antwerp por la UEFA Europa League. Por mala suerte para ellos, en la máxima categoría del fútbol alemán hasta el momento no han ganado y tendrán una difícil parada en el Allianz Arena para hacerlo.

FSV Mainz 05 – Union Berlin

En otros tiempos, este enfrentamiento no sería de los más destacados, pero la presente campaña pone a Mainz 05 en el sexto lugar y jugando un gran fútbol de la mano de su entrenador, Bo Svensson. Claramente que el objetivo inicial es no preocuparse con el descenso aunque con el nivel mostrado no les vendría mal soñar con una Conference League.

Y si hablamos de la tercera competición europea a nivel importancia, tenemos que mencionar a Union Berlin que llega tras haber conseguido sus primeros tres puntos en la fase de grupo frente a Maccabi Haifa. El esfuerzo fue máximo en la noche del jueves en el Olympiastadion, por ello al igual que Nagelsmann, se espera que Urs Fischer le de minutos al largo plantel que tiene.