Los Ultras de Hertha BSC van contra sus propios jugadores

Hertha BSC está viviendo una temporada más que desastrosa y la nueva derrota en el Derby provocó un cruce entre jugadores y ultras.

Una temporada que está dejando mucho que desear

Ya en la 2020/21, los capitalinos habían decepcionado a toda su afición, pero el descenso no estaba presente. El inversor del club apenas se presentaba y había desembolsado varios millones de euros para que el equipo juegue en Europa. Algo que no solo no paso, sino que estuvo muy lejos de que ocurra.

Ahora, en esta nueva campaña, el equipo empeoró su rendimiento y está peleando en la zona baja por no descender. Además, habían apostado a Tayfun Korkut, quién fue echado hace unas semanas para traer a Felix Magath. Alguien que tiene mucha historia en la Bundesliga, pero que hacía mucho tiempo que no estaba en actividad en una liga top de Europa.

Es por ello que la actualidad del equipo no cambio, pese a la victoria en su debut. Y como si ello no fuera poco, sus rivales del Union Berlin, que no gozan ni con la mitad de su chequera, están a un punto de al menos quedarse con un boleto para la Conference League.

Un Derby que dejo a Ultras de Hertha BSC enfrentados a sus jugadores

En el horario del plato fuerte de la jornada 29 de Bundesliga, los Herthaners recibían a Unioners en el Olympiastadion. Los favoritos eran los de Urs Fischer y la sorpresa no se dio finalmente porque el resultado fue de 1:4 para explotar la bronca de toda la afición local.

Así fue como el sector Ultra, cuando los jugadores se acercaron a las gradas, invadieron el terreno de juego para decirles a los jugadores que se quitarán la camiseta porque no merecían portarla después de la pésima actuación. Maximilian Mittelstädt, defensor, declaró lo siguiente con respecto a la situación: