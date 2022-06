Lothar Matthäus: «Si fuera Bayern ficharía a Mané y a Lukaku»

Como nos tiene acostumbrado, Lothar Matthäus no quiso quedarse afuera de la discusión del mercado de Bayern y aconsejó comprar a Mané y a Lukaku.

Matthäus a Brazzo: «Para Bayern, Lukaku y Mané»

No cabe ninguna duda de que el mercado para los bávaros no está siendo el mejor. Entre la incertidumbre del futuro de Robert Lewandowski y la no renovación de Serge Gnabry, podrían perder dos jugadores fundamentales en el esquema de Julian Nagelsmann.

Justamente por esto es que en varios canales de discusión surge la pregunta de que pasará con Bayern. Además, muchos expertos se animan a dar su opinión. Y si tenemos que hablar justamente de ello, el campeón mundial Lothar Matthäus es uno de los que se anima a todo adelante del micrófono y le dejó su consejo a Brazzo Salihamidzic.

«Ficharía a Romelu Lukaku si el acuerdo fuera económicamente factible. Lukaku y Mané por Lewandowski y Gnabry, si Serge dejara el club. Eso tendría el suficiente carisma para que, con este ataque, Bayern no tenga que esconderse de cualquier equipo.»

¿Qué hay de cierto en sus recomendaciones?

Lo primero que hay que mencionar es que el astro alemán, dijo un nombre que está cerca y otro que no ha sonado hasta el momento. El primero es el del senegalés. En las últimas horas, Bayern ya se ha puesto de acuerdo por el contrato del jugador, sin embargo, aún falta el trato con Liverpool, que elige 50 millones de euros, mientras que los bávaros solo ofrecieron 30.

Ahora bien, el nombre que si es una ilusión es el del belga. Si bien no es muy considerado por Thomas Tuchel, todo parece indicar que se quedaría otra temporada en Chelsea. Como si ello fuera poco, su nombre nunca ha sonado cerca del mundo del último campeón alemán. Para rematarla e insistir, Matthäus declaró: