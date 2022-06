Sasa Kalajdzic entre Dortmund, Bayern y la Premier League

Sasa Kalajdzic está en la boca de Borussia Dortmund, Bayern München y, ahora también, de varios clubes de la Premier League.

La Bundesliga, la primera en estar tras sus pasos

Si tenemos que mencionar un nombre que está relacionado con todos los clubes es claramente el del austriaco. Si bien a nivel números no parecería haber hecho una gran temporada, el estar en un flojo Stuttgart y ser el arma de la salvación de la 2.Bundesliga con sus 20 años es un jugador seduce a todo el mundo.

Y como no podría ser de otra manera, el primero interesado fue FC Bayern München. Incluso, existió una reunión entre el jugador y su agente, pero no terminó de la mejor manera. Kalajdzic quiere seguir desarrollándose con muchos minutos y, como no le han prometido una titularidad, no es el destino que más le seduce.

Ahora bien, a los pocos días, Borussia Dortmund también apareció tras sus pasos. Al parecer, Marco Rose no era muy admirador, pero con su deceso y el reemplazo de Edin Terzic todo habría cambiado. La prioridad, como se sabe, es Sebastian Haller y si las negociaciones con Ajax no llegan a buenos términos, ahí entraría a jugar el nombre del ariete de Stuttgart.

Además de Dortmund y Bayern, la Premier League se prende a la lucha por Kalajdzic

Mas allá de la Bundesliga, quienes también se interesaron en él fueron clubes de la Premier League inglesa. Al parecer su agente tuvo un viaje hacia Reino Unido en las últimas horas para reunirse con algunos de ellos que aún no han trascendido los nombres.

Sin embargo, mas allá de lo dicho, no se descarta que pueda quedarse en el club suabo. Como ya ha trascendido, Sven Mislintat, director deportivo, no se baja de los 25 millones de euros que le ha puesto como precio y quien lo quiera deberá pagar esa cifra. Es por ello que habrá que tener mucha paciencia para ver que será del destino de Kalajdzic.