Lothar Matthäus y los “botines” de Diego Maradona

Lothar Matthäus y Diego Maradona dieron pie a varias historias increíbles. Pero ninguna como la de las botas que el alemán le prestó al astro argentino.

Matthäus definió su relación con Maradona como una de “buenos amigos del fútbol”. No fueron pocas las veces que se vieron en un campo de juego (incluyendo dos finales del mundo), pero siempre hubo gestos de camaradería entre ambos.

Quizá la más sorprendente de todas haya sido la que el propio alemán contó al Süddeutsche Zeitung, cuando jugó el partido despedida de Michel Platini. Ese encuentro disputado en 1988 reunió a varios de los mejores futbolistas del mundo en un partido entre Francia y el Resto del Mundo. Antes del mismo, Matthäus compartió dos días junto al Diego, donde recordó una situación insólita:

“En el almuerzo, Maradona me dice: ‘Me olvidé mis botines’. Tenía un contrato con Puma y en la selección siempre tenía que jugar con Adidas. Y como ya iba a entrenar, también llevaba zapatillas Adidas. Entonces le digo: ‘Diego, ¿cuánto calzás?’ Me dice 40 o 41, no recuerdo exactamente. Y le digo: ‘Mirá, sé que también tenes contrato con Puma. Pero tengo un par de Adidas conmigo’. Otro no los hubiera usado, pero eso no molestó a Maradona. Después del partido, me los devolvió. ¡Pero los había atado de manera diferente!”