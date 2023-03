Luka Jovic: «Me fui del Eintracht Frankfurt demasiado pronto»

En una entrevista, Luka Jovic lamentó su traspaso del Eintracht Frankfurt al Real Madrid en el verano de 2019.

Con un presente lejos del esperado

Nacido en el Estrella Roja de su país, Jovic ha basado hasta ahora su carrera sobre una gran temporada: La lograda en el Eintracht 2018-19. Con Las Águilas, marcó 27 goles en 47 partidos que lo catapultaron al éxito inmediato y a un traspaso al Real Madrid por nada menos que 63 millones de euros.

Lamentablemente para él, nunca llegó a cumplir las expectativas logradas por la cifra de su fichaje. No solo en la Casa Blanca, sino tampoco en la Fiorentina, donde llegó a ser criticado a principios de este año por su falta de gol.

Jovic argumenta que se fue muy temprano de Frankfurt

Consultado por el periódico La Repubblica, el delantero reflexionó sobre los motivos que, a su juicio, lo perjudicaron en convertirse en un jugador de primer nivel. Y parte de eso, tiene que ver con el club que lo acogió durante dos temporadas en el fútbol alemán:

«Todo fue mal desde el principio. Me fui del Eintracht demasiado pronto, tras apenas una temporada al nivel top. Todos los focos estaban sobre mí, y es difícil para un joven de 21 años adaptarse al club más grande del mundo. Tienes la oportunidad de jugar con los mejores, pero también necesitas tiempo: algunos lo consiguen, otros no. Entre lesiones, COVID y presiones injustas, fue una experiencia infeliz. Ha sido un honor, pero he pasado página y solo pienso en la Fiorentina».

Aunque no es un indiscutido dentro del equipo Viola, Jovic piensa que podría desarrollarse bien en Florencia, ya que «Es el ambiente ideal para mí». En este curso, el jugador de 25 años suma 11 goles y dos asistencias en 34 partidos oficiales.