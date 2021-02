Lukas Hradecky, el portero de la Bundesliga experto en geografía

Lukas Hradecky, actual portero de Bayer Leverkusen, no solo se dedica a mostrar sus habilidades bajo los tres palos, sino también, que demuestra sus conocimientos en geografía.

Bayer Leverkusen y un canal de Youtube muy divertido

No cabe ninguna duda de que hoy por hoy, los clubes no solo se dedican a brindar un gran espectáculo los fines de semana cuando les toca jugar sino que se ocupan las 24 horas de sus aficionados. El caso de Die Werkself sigue con esta línea debido a que no es la primera vez en la cual vemos videos que no tienen al fútbol como principal temática.

Hace ya unas semanas, hemos visto, por ejemplo, a Nadiem Amiri y a Karim Bellarabi en una especie de “Ping Pong” sobre su vida personal a la vez que jugaban a un juego de mesa. O, el otro caso fue el de también Amiri con Kerem Demirbay tratando de adivinar canciones con apenas unos segundos de escucha. El departamento de marketing entiende que el entretenimiento no solo debe durar 90 minutos y que los aficionados deben crear una relación con sus jugadores más allá de su nivel en el campo de juego.

Lukas Hradecky, un verdadero genio en Geografía

En el nuevo video temático de Bayer Leverkusen, Lukas Hradecky demostró que su materia preferida en el colegio era la geografía. Y esto se debe a que fue colocado frente a una pantalla mientras distintas banderas del mundo iban pasando y el arquero solo falló tres de ellas de 93 que le fueron mostradas. Ya sin más spoiler los dejamos con el video del arquero finlandés.