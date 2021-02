Jens Lehmann, ex arquero de FC Schalke 04 y Borussia Dortmund, habló en la previa del Revier Derbi, encuentro muy especial para él por su trayectoria.

Un Lehmann que ha jugado el Revier Derbi con ambas camisetas

El portero ya retirado tuvo el privilegio de jugar la madre de todos los Derbis, como le llaman en Alemania, en ambos bandos. Esto se debe a que el nacido en Schalke 04, paso a Borussia Dortmund luego de su paso algo fallido en AC Milan. Con la camiseta de Los Azules Reales jugó 310 partidos y conquistó la copa UEFA, hoy Europa League, en la temporada 1996/97. Con la negriamarilla, disputó 179 partidos y también fue campeón de la Bundesliga en la temporada 2001/02 en ese histórico equipo que contaba con la dupla en ataque de Jan Koller y Tomas Rosicky.

Habiendo salido campeón en ambos clubes y un arquero muy respeto por su etapa en la selección alemana, su identificación siempre estuvo del lado azul del Derbi de la Cuenca del Ruhr. Algo que en cierto punto, siempre pareció raro debido a que nunca volvió a Gelsenkirchen luego de irse a Dortmund. Sin embargo, el gol agónico en el derbi de 1997 en el Signal Iduna Park fue uno de los tantos hechos que siempre lo marcaron.

Su rechazo al sector de Borussia Dortmund

Ya en su retiro e intentando de reinsertarse en el mundo de fútbol como fue en Augsburg hace un tiempo, Lehmann no se guarda nada y lamenta su decisión de haber llegado a Dortmund en 1998. En las palabras del exportero:

“Si tuviera que elegir, nunca volvería a Dortmund en mi vida”

Sí la prevía ya no estaba caliente en un Derbi que siempre se las trae, Lehmann le pone un poco de condimento y no se queda solo con lo que dijo. Al contar su experiencia con la camiseta aurinegra, recordó que el trato que sufrió no fue el ideal. Como si ello no fuera poco, sus excompañeros tampoco se lo habían tomado del todo bien.