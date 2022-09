Mahmoud Dahoud será baja en Borussia Dortmund hasta noviembre

El mediocampo de Borussia Dortmund sufre una baja muy dura. Después de su lesión de hombro en la tercera jornada ante Werder Bremen, se ha dado a conocer que Mahmoud Dahoud pasará por quirófano y no regresará a los terrenos de juego hasta el mes de noviembre.

Terzic pierde a uno de sus indiscutibles para unos meses clave

Dos semanas después de la última aparición de Dahoud con Borussia Dortmund, los pronósticos de su lesión de hombro han terminado siendo peores de lo que en un principio se esperaba. Antes del encuentro de este fin de semana ante TSG Hoffenheim, Sebastian Kehl anunció ante los micrófonos de DAZN Alemania que «tanto club como jugador han decidido que se someta a una operación y no podrá volver a jugar hasta noviembre».

La ausencia de Dahoud es especialmente dura para un Edin Terzic que le considera uno de sus jugadores clave en la plantilla. Durante su primera etapa en el banquillo, el mediocampista pasó de ser un mero suplente a uno de los titulares habituales, rol que le ha acompañado hasta el día de hoy. Los dos meses que estará fuera son, además, claves para el desarrollo de la temporada, y es que durante este tiempo se disputará toda la fase de grupos de la Champions League y muchas jornadas de Bundesliga. Se perdería, entre otros duelos, el Revierderny contra Schalke 04 y Der Klassiker contra FC Bayern München.

Escucha el nuevo capítulo de «El Debate» de Mi Bundesliga en nuestro canal de Spotify.

¿Podrá Özcan cubrir la vacante que deja Dahoud?

No cabe duda que el sustituto de Dahoud durante esta lesión no será otro que Salih Özcan. El centrocampista turco llegó este verano procedente de FC Köln y ahora se encuentra con su primera gran oportunidad con Las Abejas. Ya fue titular ante Hertha Berlin y Hoffenheim y dejó buenas sensaciones pero se perdió los primeros encuentros también por lesión y la única opción que quedaría en el banquillo es Emre Can. ¿Podrá esquivar las lesiones y mantenerse en el campo la mayoría de partidos? Esa es la gran incógnita.

El fantasma de las lesiones quiere volver a ser el principal obstáculo de Borussia Dortmund una temporada más y sacar a relucir un fondo de armario que, si bien se trabajó por mejorar en este mercado, aún puede quedarse corto para una temporada tan atípica y con una gran concentración de partidos como esta. Si la enfermería del Signal Iduna Park no tiene más pacientes será una gran noticia.