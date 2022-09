El mercado de fichajes siempre tiene muchos movimientos interesantes pero que, por distintas razones, muchas veces no se llevan a cabo. Y FC Bayern München fueron protagonista de uno de ellos. Medios alemanes afirman que Los Bávaros mantuvieron conversaciones con el entorno de Gavi el pasado verano, aprovechando que su contrato en Barcelona termina en 2023.

El Bayern se acercó al entorno de Gavi

En una temporada con más bajos que altos en el FC Barcelona, el canterano Gavi se erigió como uno de los titulares indiscutibles. Con tan sólo 18 años, el mediocampista español ya puede decir que es una de las joyas del club de la Ciudad Condal y también que ha podido debutar con la Selección Española. Según Christian Falk y BILD, su carácter dentro del campo y su proyección llaman mucho la atención de FC Bayern München, tanto que intentaron convencer a Gavi para mudarse a la Bundesliga.

El conjunto muniqués mantuvo conversaciones con los agentes de la promesa española, queriendo aprovechar su situación contractual -termina contrato en 2023 y el Barcelona aún no le ha renovado- para ficharle por un precio más bajo. Sin embargo, Gavi rechazó la propuesta porque no quiere abandonar el equipo Culé en este año de Mundial, y es que como titular indiscutible tiene muchas opciones de que España le llame para viajar a Qatar.

¿Un objetivo para 2023?

La situación de Gavi no descarta que el Bayern vuelva a mostrar interés dentro de un año. En Barcelona, pese a jugar todos los partidos con el primer equipo, aún le mantienen ficha en el filial y las conversaciones para la extensión de contrato aún no se resuelven. En enero podría negociar con cualquier club y en verano podría salir como agente libre, por lo que Los Bávaros no tendrían que afrontar ningún coste de traspaso. Es un mediocampista con mucho futuro y que encajaría como anillo al dedo en la política actual de fichajes de un Bayern que, poco a poco, empieza a fichar más jugadores jóvenes.

Ver a Gavi con la camiseta del Gigante de Baviera sería un golpe de efecto y reforzaría la más que probada tesis de que la Bundesliga potencia mejor que nadie el talento joven. ¿Quizá le veamos en 2023?