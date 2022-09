¿Es Saša Kalajdžić el delantero ideal para la Premier League?

Tras su gran rendimiento en las filas de VfB Stuttgart, Saša Kalajdžić dio el salto a la Premier League. A pocas horas de finalizar el mercado de fichajes, se convirtió en nuevo refuerzo de Wolverhampton Wanderers. Por este motivo, analizaremos si encaja en el ritmo de juego del fútbol inglés.

Una gran venta para VfB Stuttgart

Una realidad asumida para los Suabos en este libro de pases era la pérdida de Saša Kalajdžić. El delantero austríaco finalizaba su vínculo en 2023 y no tenía intenciones de renovarlo. Por ende, las opciones de marcharse eran más que latentes. Había que aprovechar el momento para sacar una buena tajada por su venta, antes de que se fuera sin dejar un solo euro.

No es casualidad que FC Bayern München y Borussia Dortmund se interesaran en su fichaje con la misión de reemplazar a Robert Lewandowski y Erling Haaland respectivamente. No obstante, su destino está en Inglaterra. Los Wolves no dudaron en hacerse con sus servicios y desembolsaron 18 millones de euros más siete en variables y un contrato hasta 2027 con opción a uno más. Sin dudas un buen negocio pensando en la obtención de un rédito económico por su aporte.

De esta manera se transformó en el quinto refuerzo del conjunto británico, tras las llegadas de Matheus Nunes, Gonçalo Guedes, Nathan Collins y Hwan Hee-Chang. Su objetivo es bien claro: fomentar la competencia en el frente de ataque. Sobre todo, teniendo en cuenta de que Raúl Jiménez es el único delantero centro del plantel, ante la salida de Fábio Silva a préstamo a Anderlecht. Kalajdžić le competirá el puesto y espera ser una solución a las carencias en materia de goles.

Kalajdžić, un «9» diferente

No cabe duda de que el ariete austríaco se erigió como uno de los goleadores de moda de la Bundesliga y eso le valió su fichaje por Wolverhampton. De hecho, sus números con la camiseta de Stuttgart lo avalan. Sus 24 goles en 60 partidos lo dicen todo. Ahora bien, el hecho de emprender su primera experiencia en fútbol inglés implica en llevar un buen período de adaptación. Así y todo está ante la gran oportunidad de su carrera.

Pasamos a hablar de su estilo de juego. En primer lugar, Kalajdžić es un jugador espigado y de buen porte físico. De los típicos «9» clásicos que se ven en Alemania. Más bien se asemeja a los conocidos como «Panzers». Su gran envergadura le permite sacar ventaja en la vía aérea. Con sus dos metros es capaz de aguantar el balón y jugar de espaldas al arco rival.

Por más que parezca tosco y que difícilmente haga la tarea de los atacantes móviles que abundan en la Premier League, lo cierto es que es un prototipo de delantero diferente. Es más, le agrega cualidades técnicas que son poco vistas en futbolistas de gran estatura. Por supuesto que se las debe a su paso como mediocampista en las inferiores de Admira Wacker. Incluso no duda en bajar a recibir la pelota y ayudar a sus compañeros en la zona de gestación. Sus características son excelentes para potenciar la línea de ataque de los Wolves.

Además, en Stuttgart demostró que es un gran goleador. Letal en el área rival. En la temporada 2020/21 se convirtió en uno de los baluartes del esquema de Pellegrino Matarazzo, en donde anotó 16 tantos en 33 encuentros. Y, como si fuera poco, se colocó debajo de otros killers como André Silva, Andrej Kramaric, Erling Haaland y Robert Lewandowski. Nada mal. Sin embargo, en la siguiente una lesión en el hombro y el COVID-19 lo marginó de los terrenos de juego. Apenas estuvo en 15 juegos y marcó en 6 oportunidades. Aún así ayudó a su equipo a eludir el descenso.

La Premier League, un gran paso para la carrera de Kalajdžić

Ahora, es verdad que no es el mismo delantero que vimos en la 2020-21. En la presente campaña disputó los primeros tres partidos y, si bien no se estrenó en las redes, repartió tres asistencias. A pesar de este detalle sigue siendo un gran jugador. Si lo respetan las lesiones, seguramente será diferencial. Este fantasma le viene acompañando y en su debut en Inglaterra se hizo protagonista. Kalajdžić partía como titular frente al Southampton pero, apenas iniciado el segundo tiempo, se marchó sustituido por molestias en la rodilla que, con suerte, sólo le dejarán fuera de los terrenos de juego unas semanas.

Todo el mundo que ha visto a VfB Stuttgart ha comprobado que Kalajdžić tiene un amplio margen de crecimiento y en Wolvertharmpton tratará de aportar lo máximo posible, ya sea solo en punta o junto con Raúl Jiménez. La Premier League es el siguiente escalafón para demostrar su valía. Tiene la calidad para hacerlo.