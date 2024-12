Manchester City quiere sacar a Kimmich como jugador libre de FC Bayern

Según información de Bild, el Manchester City espera su oportunidad para llevarse a Kimmich como jugador libre.

Bayern negocia la renovación

Bayern ya no intenta convencer a al mediocampista de que acepte una rebaja salarial, estimada en unos 20 millones brutos anuales. El club es consciente de que Kimmich está siendo cortejado por otros clubes de primera línea y el hecho de que el año que viene sea agente libre hace que no sea realista que acepte una reducción salarial. El jugador no firmará una ampliación de contrato antes de finales de este año. A partir del 1 de enero, podrá hablar oficialmente con otros clubes, lo que refuerza su posición en las negociaciones con el Bayern

Manchester City espera su oportunidad por Kimmich

Manchester City está interesado en fichar a Joshua Kimmich como agente libre en verano. Kimmich mantendrá nuevas conversaciones con el Bayern sobre una ampliación de contrato y reforzará su gestión con Thomas Beheshti, entrenador del equipo nacional, a partir del 1 de enero. No obstante, el jugador seguirá negociando su contrato con el club. Empero ya sabe del interés desde la Premier League. Recordemos que Guardiola fue quien lo asentó en el primer equipo de Los Bávaros