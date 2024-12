La Bundesliga se ausentó de los premios The Best

En el día de ayer se entregaron los premios The Best y la Bundesliga no figuró en ninguna premiación.

Los únicos dos que fueron nominados

En los premios individuales, los únicos que fueron tocados por una nominación son Xabi Alonso y Florian Wirtz. El atacante para poder ganar el premio The Best a mejor jugador del Mundo, algo que se sabía desde la previa que lo iba a ganar Vinicius. Y al entrenador para justamente ser el mejor del globo en su profesión.

Sin embargo, ninguno de los dos ha figurado en su terna. Algo que llama profundamente la atención porque Leverkusen salió campeón como invicto del fútbol alemán, consiguió el doblete ganando la Pokal y estuvo en la final de la Europa League. Es por ello que es notable que la Bundesliga no es tenida en cuenta para estos premios.

Y ni que hablar cuando repasamos al mejor XI donde encontramos jugamos como Saliba que no han ganado nada en toda la campaña o a Ruben Dias que no han llegado a hacer lo que hicieron los muchachos de Alonso.

¿La Bundesliga pierde peso internacional en los The Best?

Es más que sabido que a los alemanes no les importa en lo más mínimo los premios individuales. Ya se sabe que en cuestiones filosóficas no están de acuerdo con estos premios porque esto es un deporte de equipo. Sin embargo, es notable la perdida de protagonismo del Fussball en cada gala internacional. La cuestión está en que tampoco buscan algo distinto…