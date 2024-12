Andrich: «No nos damos por vencidos por la Bundesliga»

En las últimas horas, Robert Andrich pasó por una entrevista y contó las sensaciones hasta aquí de la Bundesliga y la DFB Pokal.

Como ve la lucha sobre la Bundesliga y la Pokal

Sobre la Bundesliga: «El Bayern ha conseguido buenos puntos en la Bundesliga, pero no nos hemos dado por vencidos. No hay nada perdido todavía. Queda mucho camino por recorrer».

Sobre la Copa DFB: «Hemos eliminado al rival más difícil, el Bayern. Tenemos la ambición de volver a ganar la copa».

Vive lo mejor del fútbol alemán en español en el Instagram de Mi Bundesliga.

¿Se viene un cambio de look para Andrich?

«Me estoy preparando para algo nuevo que siempre he querido hacer. Va a ser una sorpresa. El momento llegará a principios de 2025″. No creo que a Xabi Alonso le guste tanto porque es bastante anticuado. Cuando llego con un nuevo color, la mirada en su cara me dice que está pensando: ‘Oh no, ¿qué se ha hecho ahora?’ Pero no dice nada al respecto. Mientras rinda [en el campo], está bien».

El entrenador español sabe que Andrich es uno de los grandes valuartes de su equipo. Tanto cuando le toca desde el arranque como de relevo, su nivel no se negocia.