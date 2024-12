Musiala: «Si Wirtz viene a Bayern, nos la pasaríamos genial»

En las últimas horas, Musiala pasó por una entrevista y habló de su futuro y la gran relación que tiene con Florian Wirtz.

Su situación contractual con Bayern

«Lamentablemente, todavía no tengo ningún regalo de Navidad que pueda ofrecer a los aficionados de Bayern. No habrá novedades en breve. Hemos jugado muchos partidos últimamente, hemos viajado mucho. Mi objetivo son los partidos. Quiero sentirme libre en el campo, aunque me presionen mucho desde fuera [sonríe]. Estoy tranquilo».

La relación que lleva Musiala con Wirtz

Musiala sobre si le gusta el apodo ‘Wusiala’: «Había otros nombres para los dos, así que hay donde elegir. Pero creo que ‘Wusiala’ suena muy bien, y personalmente estoy de acuerdo con el apodo. Puedes llamarnos Wusiala».

«No hay realmente rivalidad con Wirtz. Las comparaciones siempre venían de fuera. Yo sólo quería hacerlo lo mejor posible y mejorar: no me comparaba con Flo ni lo veía como un rival. Pero vi en Twitter, por ejemplo, que a menudo había estas comparaciones y videos».

«Se puede ver lo bien que nos lo pasamos juntos en el campo. Al final, Flo es quien decide su futuro. Y los responsables del Bayern tienen que decidir lo que quieren hacer. Si viniera aquí, nos lo pasaríamos genial juntos en el campo»