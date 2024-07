Marc Cucurella habló sobre su mano contra Alemania

Marc Cucurella se refirió en rueda de prensa a la polémica de España – Alemania sobre el posible penal, ciñéndose al criterio arbitral.

«Si los expertos arbitrales han dicho que no es mano, pues no es mano»

Incluso dos días después de la eliminación de Alemania en cuartos de final, el debate sobre la mano del español Marc Cucurella continúa. Mientras en el país organizador sigue siendo tema de interés en los principales medios deportivos, el propio jugador de 28 años se refirió a la jugada polémica de dicha fase:

«Cuando me dio en la mano vi que el árbitro rápido dijo que no y eso me dejó tranquilo. Si los expertos arbitrales han dicho que no es mano, pues no es mano y ya está. Al final (los árbitros) son los que se tienen que mojar y tomar esas decisiones. […]. Entiendo que es una acción un poco dudosa, que al final estamos cansados de ver manos, que unas son punibles y otras no. Pero creo que, si Alemania hubiera ganado, no se estaría hablando de eso».

¿Por qué para la UEFA no es penal la mano de Cucurella ante Alemania?

Para el lateral, la discusión ya está zanjada desde la explicación dada por la propia UEFA, insistiendo que son «cosas que pasan». Según lo explicado por Roberto Rosetti (jefe arbitral de la federación) a los referís y a los medios antes de empezar la Eurocopa, la mano de Cucurella es válida. El propio árbitro Anthony Taylor hizo un gesto en cuanto se produjo la jugada indicando que el brazo estaba recto y hacia abajo.

Dicha jugada entró entre los ejemplos del órgano rector del fútbol europeo, explicados con un gráfico indica que es legal y que no: todo brazo más allá de los hombros está fuera de su posición natural y, por lo tanto, es falta. Hay más lugar a la interpretación en acciones con casi un ángulo de 60 grados, dependiendo de distintos matices.