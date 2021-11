Marco Reus abandona la concentración de Alemania

Esta mañana se dio a conocer que Marco Reus, capitán de Borussia Dortmund, abandonó la concentración de Alemania para no forzar su físico.

No arriesgar cuando no es necesario

No es una noticia decir que a Reus no solo se lo conoce por su talento inigualable sino también por sus constantes lesiones. Es por ello que ya con 32 años y un físico que no sería el mejor acompañante, sus cuidados no son los de un jugador normal. Con el correr del tiempo, se ha dado cuenta de que el arriesgar no es para él.

Es por ello que hoy ha abandonado la concentración de Alemania de cara al partido de Armenia para evitar sobrecargas físicas. Claramente que en términos de objetivos, esto no cambia para nada el esquema debido a que Die Mannschaft ya tiene su boleto a Qatar 2022. Por ende, no hay razón de que Reus se exponga a una lesión.

Reus no es la única baja de Alemania

Tras el COVID-19 de Süle, también, tuvieron que abandonar la concentración Serge Gnabry, Joshua Kimmich, Jamal Musiala y Karim Adeyemi. A esto se le suma la baja de Reus que se suma a Leon Goretzka, Julian Draxler (ambos lesionados) y Antonio Rüdiger que fue sancionado por segunda tarjeta amarilla.

Sin dudas que la cita no promete ninguna complicación y, lejos de eso, es una gran oportunidad para que Hansi Flick siga dándole posibilidades de meterse en el once a los que habitualmente no juegan. Los nombres de Hofmann, Arnold, Nmecha, entre otros, deberán jugar un rol preponderante para cerrar las eliminatorias de la mejor manera.