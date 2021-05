Marco Reus dice “no” a la Eurocopa con Alemania

La bomba de la convocatoria de la Selección Alemana para la Eurocopa ya no es el retorno de Thomas Müller, sino una ausencia muy inesperada. Marco Reus ha decidido apartarse de la Mannschaft este verano y no le ha obligado nadie a hacerlo. El capitán de Borussia Dortmund no acudirá a la cita internacional para descansar y encarar la próxima temporada en la mejor forma con su club.

Reus: “He decidido darle tiempo a mi cuerpo para recuperarse”

La gran noticia ha sido anunciada por el propio jugador en una publicación en su cuenta de Instagram. Es una decisión muy sorprendente ya que en el último tramo de temporada se había visto a un Reus en un nivel mucho más alto y podía haber sido un recurso muy útil para Joachim Löw.

“Me ha costado mucho tomar mucho esta decisión. Siempre estoy orgulloso de poder representar a mi país”

Las razones que han llevado al jugador a rechazar la llamada del combinado alemán son físicas. Por suerte no sufre ninguna lesión, pero el nivel de exigencia que requerirá la próxima temporada le han llevado a descansar y así poder llegar en la mejor forma posible al comienzo de la nueva campaña con Borussia Dortmund.

“Después de un año muy intenso y en el que he podido cumplir metas con el BVB, he decidido darle tiempo a mi cuerpo para recuperarse. Aprovecharé este descanso para comenzar la nueva temporada en condiciones óptimas”

A Reus le tocará verlo todo desde casa, y ya ha deseado todo lo mejor a sus compañeros en su ausencia.

“Le deseo todo lo mejor a Jogi y al equipo para la Eurocopa. Animaré como un aficionado más y cruzaré los dedos”

A Löw le tocará tirar de nuevos recursos para suplir la baja del que iba a ser uno de los estandartes de la Selección Alemana. En el anuncio de la convocatoria, que será el miércoles, veremos quiénes serán los elegidos para representar a Alemania en la próxima Eurocopa.