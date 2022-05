Marco Rose abandona Borussia Dortmund y ¿vuelve Edin Terzic?

La directiva se reunió con Marco Rose y el resultado dio que abandona Borussia Dortmund inmediatamente, ¿y vuelve Terzic?

Un entrenador que nunca llenó

No cabe ninguna duda de que los resultados del entrenador que duró apenas una temporada en Dortmund no son nada buenos. Lo único rescatable es el haber hecho 69 puntos en Bundesliga, sin embargo, cabe aclarar que nunca fue un contendiente para FC Bayern München que siempre lo vio de lejos.

Y a esto se le suma que ha fracasado en las restantes competiciones. Quedó afuera de DFB Pokal contra St. Pauli, de Champions League en la fase de grupos, de Europa League contra Rangers… Y además perdió la Supercopa Alemana a principio, además de caer en todos los Der Klassiker.

Si bien el equipo negriamarillo no gozó del mejor equipo en esta campaña, a la escuadra de Rose se la ha visto caer con equipos muy inferiores al suyo y, como si ello no fuera poco, nunca demostró una identidad de juego. Como era de esperarse, esto no iba a durar mucho más.

Borussia Dortmund und Trainer Marco Rose beenden ihre Zusammenarbeit.



Dies ist das Ergebnis einer intensiven Saisonanalyse am Donnerstag, an der neben #Rose auch Hans-Joachim #Watzke, Michael #Zorc, Sebastian #Kehl und Matthias #Sammer teilgenommen haben. pic.twitter.com/gW12f4ARcW — Borussia Dortmund (@BVB) May 20, 2022

Marco Rose abandona Dortmund y ¿retorna un viejo conocido?

Por empezar hay que mencionar que Rose no fue echado por la directiva. En un primer momento, Watze, Sammer, Kehl y Zorc se han reunido y el balance indicó un claro resultado negativo. Luego de ello se reunieron con el entrenador y cuando se lo comunicaron se pusieron de acuerdo en separar caminos. Marco declaró:

«A pesar de una temporada difícil con muchos imponderables, estaba convencido de nuestro camino. Durante nuestra conversación tuve la impresión de que ya no existe la confianza de todos los directivos. Finalmente, decidimos juntos terminar la colaboración.»

Ahora bien, según RuhrNachrichten, periódico especializado en BVB, el candidato número uno para asumir el cargo es Edin Terzic. Sí, quién fue campeón en la DFB Pokal 2020/21 volvería a hacerse cargo del equipo y podrá estar toda la temporada a diferencia de la mencionada donde hizo de bombero ante la salida de Lucien Favre.

