FC Bayern München tras los pasos del chileno Maripán

FC Bayern München sigue buscando opciones para su defensa y el nombre del chileno Guillermo Maripán empieza a tomar fuerza.

La urgente búsqueda por un central

No cabe ninguna duda de que la defensa de este último campeonato no ha pasado por sus mejores momentos. Si bien con 37 goles iguala junto a RB Leipzig como los que menos han recibido goles, la sensación no es la mejor. No siempre los números demuestran que no se tiene la estabilidad suficiente y es por ello que la directiva está buscando nuevos efectivos en esa zona.

Además de ello, el fondo de armario para la próxima temporada no es el ideal. Con la salida de Niklas Süle, Julian Nagelsmann solo cuenta con Hernández, Upamecano, Pavard y Nianzou. Y a esto hay que sumarle que en el caso de este último mencionado, no se le tiene la confianza necesaria y podría salir a préstamo.

Guillermo Maripán, el chileno que podría llegar a FC Bayern München

Ante esto, las opciones que aparecen en el mercado requieren de un gran desembolso de dinero que no están dispuestos a pagar, como fueron los casos de los caros contratos de Andreas Christensen y Antonio Rüdiger. Es por ello que la dirección deportiva de Brazzo Salihamidzic está trabajando en nuevos nombres sin tanto renombre y parece haber encontrado uno que seduce y mucho.

Y sí, hablamos de Guillermo Maripán, actual defensa de 28 años que se desempeña en el AS Monaco de la Ligue 1. Según Philipp Kessler, periodista del diario Bild, el club bávaro ya ha entablado conversaciones con el jugador y a esto se le suma a que se tiene una gran relación con el club del principado por el acuerdo de préstamo de Alexander Nübel.

Si se logra, la misma fuente apunta a que Nagelsmann estaría muy contento porque concretaría la llegada de un gran líder defensivo y además muy comunicativo. Tengamos en cuenta que el chileno habla a la perfección el español, el inglés y el francés. Como si ello fuera poco, su costo sería de unos 15 millones de euros, algo bastante asequible para los bávaros.