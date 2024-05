En las últimas horas, se ha dado a conocer que Mats Hummels se quedaría afuera de la Eurocopa.

Una decisión increíble

Si uno se pregunta cuál es el defensor más destacado de la UEFA Champions League, podría discutir sobre dos nombres. El primero, Antonio Rüdiger que se ha ganado en justa ley su lugar en Real Madrid. Y el segundo es Mats Hummels. El central de Borussia Dortmund se ha lucido en cada enfrentamiento de la actual Orejona dejando actuaciones memorables para todos y no solo para los fanáticos negriamarillos.

Sin embargo, se habría confirmado que, así y todo, Julian Nagelsmann ha tomado la decisión de no convocarlo a la Eurocopa, según confirman fuentes de Bild y Sky Sports. El argumento iría por el estilo de juego. Como el entrenador de la Selección quiere jugar con líneas altas, el estilo de Mats no encajaría del todo bien. Sin embargo, lo que no se entiende es porque lleva a Nico Schlotterbeck quien juega el mismo fútbol de Terzic, pero que está muy por debajo de Hummels.

¿Quién iría a la Eurocopa en el lugar de Hummels?

Desde el fin de semana, se ha dado a conocer que la Selección Alemana tomó una nueva forma para publicar a sus convocados para no sufrir las filtraciones. Es por ello que, todos los días, van publicando nuevos nombres. Por ahora, los jugadores convocados en la defensa son Rüdiger, Tah, Hummels, Schlotterbeck y Anton.

Ahora bien, se ha filtrado desde Fabrizio Romano que el que ocupe el lugar de Hummels sería Robin Koch, defensor de Eintracht Frankfurt. Sin dudas, con ese dato, se torna más inentendible la decisión del entrenador alemán, pero él tiene las de ganar. Está todos los días con los jugadores y, por lo mostrado en la última fecha FIFA, hay que confiar en su proceso.