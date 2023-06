Micky Van de Ven abre la puerta a salir de VfL Wolfsburg

Tras haberse quedado fuera de competiciones europeas con VfL Wolfsburg en la última jornada de Bundesliga, Micky van de Ven no ve con malos ojos cambiar de equipo para la próxima temporada.

El gran año de Micky van de Ven como titular en VfL Wolfsburg ha despertado el interés de equipos por toda Europa. Niko Kovac le dio la confianza y minutos que no tuvo en su primer año con Los Lobos y, pese a la competencia en el puesto de Maxence Lacroix o Sebastiaan Bornauw, ha sido el central con más minutos disputados y tan sólo se ha perdido un partido de Bundesliga en toda la temporada.

El objetivo en Wolfsburg era clasificar a competiciones europeas pero lo dejaron escapar en la última jornada con una derrota ante un ya descendido Hertha Berlín. Para Van de Ven, esto no cambia sus planes. En una entrevista para ESPN, el defensor neerlandés asegura que se siente bien en Wolfsburg pero su sueño es jugar en Europa la próxima temporada.

«Me siento muy cómodo en Wolfsburg y no me importaría jugar otro año allí. Pero si se presenta la oportunidad de salir y jugar en Europa, me encantaría hacerlo.»