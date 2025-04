En las últimas horas, se ha dado a conocer que Jose Mourinho quiere que Thomas Müller llegue a su Fenerbahce.

Se vienen los últimos partidos de Müller en Bayern

Sin ninguna duda, estos días han sido muy tristes para cualquier aficionado bávaro. Tras 25 años, la leyenda de Thomas se terminará. Quizás, el mayor simbólo del siglo XXI, pondrá fin a su etapa de One Club One Man. Si bien todavía falta mucho de disfrutar de su talento, la realidad está en que ya se sabe cuando será el final. Müller firmó una pequeñita extensión de contrato por lo que dure el Mundial de Clubes. Luego de ello, buscará un nuevo destino porque todavía no quiere retirarse.

Mourinho se quiere llevar a Müller a Turquía

A raíz de lo mencionado, los rumores indicaban que los clubes de la MLS picaban en punta para llevárselo a por sus últimos años de fútbol. Sin embargo, los medios turcos informan que el Fenerbahçe está interesado en fichar a Thomas Müller y está dispuesto a ofrecerle un contrato de un año más un año. José Mourinho quiere compensar las salidas de Dušan Tadić y Edin Džeko con otro jugador de ataque experimentado y líder.