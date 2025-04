Wirtz no renovó en Leverkusen y dudan de su continuidad

Kicker informa que el futuro de Florian Wirtz, del Bayer Leverkusen, es cada vez más cuestionable, ya que aún no ha renovado.

En Leverkusen se duda de su continuidad

El contrato del jugador de 21 años con el BayArena está en vigor desde diciembre, pero el Leverkusen espera la confirmación de Wirtz sobre su deseo de quedarse en el club . La idea original era que se quedara en el Leverkusen un año más y trabajara en aspectos como su liderazgo y otras áreas de su desarrollo antes de marcharse después del Mundial de 2026.

Sin embargo, el jugador de 21 años está considerando marcharse este verano debido al nivel que ya ha alcanzado. Se ha comentado que, de concretarse, el Leverkusen exigirá 150 millones de euros.

Los clubes que están tras Wirtz

El Bayern de Múnich sigue interesado en Wirtz (por supuesto). La decisión de no renovar el contrato de Thomas Müller se tomó con el objetivo de intentar fichar al jugador de Colonia este verano. Además, el Bayern está dispuesto a solicitar un préstamo bancario para intentar financiar el traspaso.

El Manchester City también está interesado en Wirtz como sustituto de Kevin De Bruyne. Se dice que el equipo de la Premier League intentó fichar al jugador de 21 años este invierno. No hay una fecha límite sobre cuándo Wirtz podría tomar una decisión sobre su futuro, ya que Leverkusen no puede tomar una, ya que podría poner en riesgo la buena relación con el clan Wirtz. El Werkself ya no tiene la influencia para forzar una decisión.