Niko Kovac: «La derrota es un revés, pero la Bundesliga es otra historia»

En las últimas horas, Niko Kovac pasó por conferencia de prensa y habló de la derrota ante Barcelona y el partido ante Bayern.

Niko Kovac analiza la derrota

«Hablé con algunos jugadores, pero también quería repasar las escenas que llevaron a los goles; básicamente, todos los momentos clave que vivimos»

«Merecimos perder. Tras el 1-0, jugamos razonablemente bien durante unos 20 minutos, pero luego todo se vino abajo y terminamos castigándonos. El último gol llegó tras nuestro propio saque de banda, lo que provocó un contraataque. Una jugada a balón parado y tres contraataques: sin duda, demasiados y simplemente insuficientes»

«Que defendimos mal. Perder el balón es parte del juego, pero después hay que tomar las decisiones correctas. En la primera parte, tuvimos dos ocasiones gracias a Serhou. Solo necesitó rematar limpio con el interior del pie, pero apenas conectó. Son esos márgenes tan estrechos los que deciden a este nivel si estás en el partido o no. Fue una victoria clara y merecida para ellos, pero me hubiera gustado que al menos marcáramos un gol»

Los errores tácticos y el desafío ante Bayern

«Hay que defender dos contra dos por banda. No es fácil para los extremos retroceder cada vez que los laterales atacan, pero a este nivel hay que esforzarse en defensa. Si no, se acaban con situaciones de dos contra uno atrás, y esas son muy duras»

«No soy solo yo; todos los entrenadores preparan bien al equipo. Pero por alguna razón, las cosas no se implementan. Creo que algunos jugadores creen que si ahorran un poco de energía, pueden usarla en ataque. Pero si no tienes el balón, no puedes marcar. Ante todo, hay que defender activamente, sobre todo por las bandas, y hoy no lo hicimos bien. Por eso nos superaban constantemente»

«Claro que una derrota siempre es un revés. Pero la Bundesliga es otra historia. Obviamente, el Bayern sigue luchando por el título, y sabemos que no será fácil, igual que hoy. Tendremos que defender mucho más y mucho mejor que hoy. Sin una defensa sólida, también lo tendremos difícil en Múnich»