Müller antes de su último partido en casa: «Mi prioridad es disfrutarlo»

En las últimas horas, Thomas Müller pasó por una entrevista y contó como está viviendo sus últimos días en FC Bayern München.

Como vivió este nuevo título y estos últimos días del club

«Los números están muy bien, pero cada título se vive individualmente. Te concentras en la temporada actual, en esa temporada; trabajas para conseguirlo; esa es la clasificación que cuenta. Si fuiste campeón hace tres años o no, ya no le interesa a nadie. En la Bundesliga, lo que más te preocupa a lo largo del año es el título, lo que también influye más en el ambiente, tanto interno como externo. Cada semana hay un partido que se comenta en toda Alemania, en toda la cancha. Por eso me encanta el título de la Bundesliga.

«Aprecio la dificultad de la competición. Una cosa es ser bueno. Pero cuando te impones repetidamente a rivales que intentan ganarte cada año, es un logro que siempre me ha atraído. Por eso, después del año pasado, es aún más gratificante que hayamos conseguido ser campeones de nuevo».

«Solo con ver la cantidad de camisetas que he firmado últimamente… Obviamente, el tema ha estado en los medios durante las últimas cuatro semanas, especialmente en los medios de Múnich y del fútbol. El tema de Thomas Müller se está debatiendo mucho. Siento que me reconocen y me hablan más que nunca cuando salgo por la puerta. Todos quieren ver a Thomas Müller antes de que desaparezca [risas]».

¿Cómo se prepara Müller para el último partido en el Allianz Arena?

«Solo intento disfrutarlo… Sé que será mi último partido en casa y que, después del partido, también se centrará en mí personalmente. En la medida de lo posible, se separará un poco del aspecto deportivo, porque vamos al Allianz Arena a jugar al fútbol y celebrar el título con la afición. Esa es mi prioridad. Por supuesto, también quiero aprovechar esta oportunidad para despedirme de la afición en el estadio por última vez. Aunque está despedida no parezca eterna, porque sigo vivo».

«Debo decir que todavía se siente un poco lejano el Mundial de Clubes. También porque aún no estamos familiarizados con la competición. Creo y espero que la gran variedad de clubes, y por lo tanto también las diferentes culturas, garanticen una mezcla diversa. Hay equipos exitosos de muchos países, todos de gran calidad. Y luego están los mejores equipos europeos. Este torneo tiene calidad y, al mismo tiempo, diversidad. Creo que la forma en que está organizado, y por supuesto, también los premios económicos que pueden ganar los clubes, es importante para ellos. Tengo muchas ganas de acercarme al torneo y sentir el ambiente allí por primera vez. Habrá mucho que ofrecer».