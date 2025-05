Xabi Alonso: «Wirtz no me dijo que se quiere ir al Bayern»

En las últimas horas, Xabi Alonso pasó por conferencia de prensa y habló sobre el rumor que vincula a Wirtz al Bayern. Además, obviamente, el gran tema de toda la charla con los medios fue el de su salida. Hace minutos no más, el club decidió hacer oficial que se irá y él también habló de lo que deja en Leverkusen.

Xabi Alonso, su salida y el rumor de Wirtz a Bayern

«Siempre estaré ahí para ayudar [al club en el futuro] de la mejor manera posible. ¿Olvidarme de todo en cuanto no esté? No, no soy así. Quiero seguir manteniendo este vínculo con el Bayer 04, que perdure para siempre».

«Creo que no hay duda: el momento del club y del equipo es muy bueno, fantástico. Con la plantilla que tenemos, con la que hemos desarrollado el club, es obvio que podemos estar contentos y orgullosos. Y en el club hay gente muy inteligente y muy preparada que lo llevará por buen camino, como lo han hecho hasta ahora».

«Florian Wirtz no me ha dicho nada sobre unirse al Bayern. Definitivamente no tengo esa información»