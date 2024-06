Nagelsmann: «Le pido a toda Alemania que nos aliente porque quiero ser campeón»

Julian Nagelsmann pasó por conferencia de prensa y habló del partido de Alemania contra Escocia en el debut de Eurocopa.

Nagelsmann pide aliento para su Alemania

«Escocia es un muy buen equipo que tiene cuatro o cinco jugadores importantes en su grupo. Hacen muchos centros. Han hecho grandes progresos en su forma de jugar al fútbol. Su mentalidad es ciertamente extraordinaria. Estamos «Estamos bajo más presión que los escoceses. Queremos ganar el primer partido. También exigimos que creamos en nosotros mismos. Tenemos buenos jugadores y hemos demostrado mentalidad en los últimos partidos. Tenemos todo lo que necesitamos y queremos llevarlo al campo. «

«Todos nuestros jugadores están sanos, excepto Pavlović. La amigdalitis es tan grave que no podrá jugar pronto. Felicitaciones al equipo médico. Puedo confiar en toda la fuerza de nuestro equipo. Estamos listos y con muchas ganas de que llegue mañana por la tarde».

Quiero que hagamos todo lo posible para tener un gran torneo. Quiero que el país nos impulse hacia adelante como Alemania. Por favor, mañana hagan ruido en el estadio. Estoy seguro de que jugaremos un buen juego»

El apoyo total a Neuer y una alineación preparado

«Manuel y yo sabemos cómo funcionan los medios. Cada uno tiene que hacer su trabajo. Las cosas se han calmado desde mi declaración [que Neuer sigue siendo el número uno]. No me interesa lo que Hablas de mis jugadores. Confío en Manu y hará un buen torneo».

«Cada jugador conoce su papel. Pero esta distribución de roles no es un pase libre. Tenemos en mente un primer once. Si uno de los primeros once jugadores no juega bien, tenemos muchachos que pueden presionarlos porque les quitarán el lugar. Queremos darles seguridad psicológica a los jugadores. Todos en el equipo pueden darlo todo».