De Ligt no quiso responder sobre su futuro en FC Bayern

En las últimas horas, De Ligt fue consultado sobre su futuro en FC Bayern y este no quiso responder nada.

¿Se acerca su salida?

No cabe ninguna duda de que el cambio en el paradigma de la dirección deportiva fue total. Cuando terminó la temporada todo indicaba que Dayot Upamecano iba a ser el jugador a vender en este mercado de verano. Sin embargo, la llegada de Vincent Kompany jugó especialmente a su favor. El exBurnley confía 100% en la recuperación del francés.

Ahora bien, Max Eberl, director deportivo, sabe que debe desprenderse de un defensa y a esto hay que sumarle que la plantilla actualmente es muy costosa. Y uno de los que están en el top de los mejores salarios es el neerlandés. Ante esto, el rumor indica que ahora estarían abiertos a aceptar una buena oferta por él. El jugador no quiere saber mucho con la ida de irse, pero deberá aceptar los interses bávaros.

De Ligt no quiso responder sobre su futuro en Bayern

«Ya dije que no es momento para pensar en ello. Ahora jugamos la Eurocopa y eso es muy importante para mí y para nuestra selección. Por eso ahora no puedo decir nada de lo que pienso sobre esta situación, pero lo que puedo decir es que ya he jugado mi segunda temporada en el Bayern. Estoy muy contento. Por ahora estoy centrado en la Eurocopa y luego veremos qué pasa«.