Los cinco jugadores clave de Alemania para la Eurocopa

Este viernes da inicio la Eurocopa y Alemania necesitará la mejor actuación de estos cinco jugadores si quiere levantar el título ante su público. Una mezcla entre experiencia y juventud. Te contamos quiénes son.

Toni Kroos

Julian Nagelsmann consiguió sacarle de su retiro con la selección y es la gran cara visible de esta selección. Llega con la ilusión de levantar el único título que le falta, en su último baile antes de colgar definitivamente las botas. Como se ha visto en los últimos amistosos y como ha acostumbrado durante toda su carrera, va a ser el metrónomo y el líder sin brazalete de Alemania. En él recae poner la cordura en el juego, por lo que sus actuaciones serán fundamentales.

Manuel Neuer

A diferencia de Kroos, el arquero de FC Bayern no se retira pero sí podría estar ante su último gran torneo de selecciones. Viene siendo un indiscutible durante más de una década en cada gran cita que disputa el combinado germano y le han echado de menos las veces que no ha estado en la portería. Cabe destacar que ya tiene 38 años y que en el último amistoso de preparación, contra Grecia, cometió un fallo importante. Sin embargo, hay jugadores sin los cuales no se puede entender a Alemania y Neuer es, sin lugar a duda, uno de ellos.

Vive toda la actualidad del fútbol alemán en el Instagram de Mi Bundesliga.

Antonio Rüdiger

En una zaga que se puede considerar un escalón por debajo en nivel que el resto de zonas del equipo, una pieza que tiene su puesto asegurado es Antonio Rüdiger. Viene de ganar la Champions League y es quien más experiencia puede aportar, teniendo en cuenta que otros centrales Tah, Schlotterbeck o Anton son más jóvenes que él. Peca de no tener tan buen nivel con la selección comparado con el que muestra en su club, pero debe recuperarlo para que la defensa no sea un punto débil de los alemanes.

Jamal Musiala

La gran joya de FC Bayern München es uno de los dos jugadores a los que Alemania entrega las llaves de su ataque. Musiala ya ha jugado un gran torneo con el combinado germano, el pasado Mundial de Qatar, y demostró que puede dar un paso adelante cuando la situación no sea fácil. Si bien aquí no podrá partir como mediapunta y deberá hacerlo desde la banda, tiene una habilidad para el regate y la asociación que le hacen un futbolista indispensable para Nagelsmann.

Florian Wirtz

El quinto y último nombre clave es precisamente el acompañante de lujo de Musiala, Florian Wirtz. La perla de Bayer Leverkusen viene de realizar una temporada impecable, generando casi 40 goles entre todas las competiciones y levantando un doblete histórico bajo las órdenes de Xabi Alonso. De su dúo con el atacante de Los Bávaros, con el que ya está forjando una relación cercana fuera del césped, dependerán gran parte de las opciones de Alemania en esta Eurocopa. Este, además, será su primer torneo de selecciones, después de perderse el último Mundial por una lesión de ligamentos. ¿Llevará su excelente versión en Leverkusen a la Euro?