Nagelsmann: «No me interesa el debate Füllkrug vs. Havertz»

En las últimas horas, Nagelsmann pasó por conferencia de prensa y dio los detalles para enfrentar a Dinamarca.

Las novedades del equipo para mañana

«No seguí el debate ni leí nada sobre el Füllkrug vs. Havertz. No revelaré nada ahora. Mi cuerpo técnico y yo tenemos suficiente experiencia para tomar la decisión correcta sin seguir ningún debate»

«El papel de Füllrug es importante porque marca goles. No siempre se trata sólo de quién empieza, sino también de las alternativas. Puede ser titular, pero también puede aportar energía desde el banquillo. He tomado mi decisión, pero No te lo voy a decir ahora»

«Las cosas con Rüdiger pintaban bien hoy en el entrenamiento. Tenemos que esperar y ver qué pasa durante la noche. Si no pasa nada, mañana podrá jugar. Es muy importante para nosotros».

Vive lo mejor del fútbol alemán en español en el Instagram de Mi Bundesliga.

Nagelsmann se prepara para los octavos frente a Dinamark

«Es un equipo bien organizado que puede variar entre una presión muy alta, un alto nivel de fuerza física y también una defensa profunda. Tienen fases del juego en las que defienden muy agresivamente y tienen muchos quites de un solo toque. En general tienen buen físico y una estructura clara. Serán un rival duro».

«Independientemente de si somos el país anfitrión o no, las expectativas de nuestros aficionados siempre serán las mismas. Nuestros aficionados nos apoyan y celebran los partidos. Cuando Vemos las fotos de la calle y nos da un empujón extra».

«Creo que sobre el papel la otra categoría parece un poco más fácil. Pero hay equipos en la otra categoría que jugaron mejor que algunos de los favoritos»