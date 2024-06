Las tres claves de Alemania para enfrentar a Dinamarca

Este sábado empiezan los octavos de final de la Eurocopa y Alemania se enfrentará a Dinamarca en el Signal Iduna Park de Dortmund. Te contamos las tres claves a las que deben prestar atención los alemanes para enfrentarse a su país vecino.

Acertar con una zaga central improvisada

Repetir el once de gala en el último partido de la fase de grupos le ha traído un quebradero de cabeza a Julian Nagelsmann. Jonathan Tah recibió su segunda tarjeta amarilla del torneo y se pierde el encuentro de hoy por sanción, de manera que el seleccionador deberá buscarle un reemplazante en el once al zaguero del Leverkusen. Incluso estuvo presente durante los últimos días la posibilidad de que Antonio Rüdiger, que salió con molestias del duelo contra Suiza, no estuviera al 100% para los octavos. Por fortuna, los médicos le han dado la luz verde.

Nico Schlotterbeck, Waldemar Anton y Robin Koch son los otros tres centrales de la convocatoria de Alemania y habrá que elegir a uno de ellos para medirse a Dinamarca. La discusión está entre Schlotterbeck y Anton. El del BVB ha sido titular en el pasado con la selección y es el único que ha contado con tiempo de juego en el torneo, pero Nagelsmann ha asegurado que el de Stuttgart tiene las mismas posibilidades de entrar al once. Su decisión será fundamental para fortalecer la zaga, el punto menos convincente del plantel.

El eterno debate en la punta de ataque

Las buenas actuaciones de Niclas Füllkrug saliendo desde el banquillo, con dos goles hasta el momento en la Eurocopa y uno de ellos para empatar a Suiza en el descuento, levantan el interrogante sobre quién debe ser el delantero titular de Alemania. Hasta el momento viene siéndolo Kai Havertz en un rol de ‘falso 9’, pero su rendimiento no está siendo tan convincente como los de sus compañeros en el ataque. El de Arsenal sólo ha anotado un tanto, de penalti en la goleada a Escocia.

Los aficionados claman que Füllkrug esté en el once inicial pero Nagelsmann, hasta ahora, no ha dejado de insistir en Havertz. Ante un adversario cuya principal fortaleza en el torneo es la solidez defensiva, ¿será el momento de dejar de experimentar y apostar por un punta clásico?

Tener bajo control a Eriksen

Si bien Dinamarca no ha mostrado un gran nivel por ahora en la competición, pasando la fase de grupos con tres empates y sólo dos goles anotados, Alemania no puede fiarse de un rival que puede ser correoso. Gran parte del éxito en este enfrentamiento dependerá de minimizar a la gran estrella danesa, Christian Eriksen, que es quien mueve los hilos del plantel y también influye como mediapunta en el ataque. Suyo es uno de los dos tantos de su equipo. El otro autor, el centrocampista Morten Hjulmand, está fuera de la partida por acumulación de amarillas. Controlar a Eriksen forzará que Jonas Wind y Rasmus Hojlund hagan la guerra por su cuenta. Hasta el momento, ninguno de los dos ha tenido mucho éxito con ello.